Иран готов открыть Ормузский пролив за семь дней при одном условии

Иран готов в течение семи дней вновь открыть Ормузский пролив, если США ослабят военное давление и снимут блокаду иранских портов, заявил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По его словам, Вашингтон должен официально заявить о готовности урегулировать ситуацию дипломатическим путем, после чего стороны смогут согласовать сроки дальнейшего процесса.

Иранская делегация на Генеральной Ассамблее ООН находится в Нью-Йорке и получила все полномочия для возобновления переговоров с США.

Иран передал США через посредников свое предложение 16 сентября. Детали возможного соглашения о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном могут обсудить в Нью-Йорке через посредников.

«Генеральная Ассамблея ООН — это золотая возможность для США вернуться к дипломатии», — заявил чиновник. По его словам, Тегеран приветствовал бы возобновление дипломатического процесса, если Вашингтон предпримет конкретные шаги.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился из Тегерана в Нью-Йорк, однако встречаться с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН не будет, сообщил собеседник агентства.