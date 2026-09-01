В Ормузском проливе атаковали два супертанкера

Два супертанкера, принадлежащие компаниям из Саудовской Аравии и Республики Корея, поражены снарядами в Ормузском проливе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Marisks (Maritime Risk Services), специализирующуюся на оценке морских рисков.

Одно из крупнейших судов для перевозки сырой нефти Sidr, принадлежащее саудовской судоходной компании Bahri, было поражено в 17 морских милях к северо-востоку от Хасаба (Оман). В танкер Senegal Prosperity компании Sinokor Group попали три снаряда, когда он шел восточнее этой же страны, говорится в сообщении. По данным Marisks, оба танкера, которые отключили транспондеры AIS, раскрывавшие их местоположение, выходили из Персидского залива.

Возобновление атак в проливе угрожает восстановлению поставок нефти через эту ключевую водную артерию, объемы которой достигли примерно половины довоенного уровня, отмечает Bloomberg.

После обострения ситуации в этом регионе стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $92 за баррель впервые с 25 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Источник: ТАСС