Глава МО Израиля пригрозил расселить Газу

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС планирует совершить новые похищения израильтян.

В связи с этим министр предупредил, что, если хоть один гражданин страны будет взят в заложники, Израиль выселит 1 млн жителей Газы, а сам город будет разрушен.

"Учитывая различные намерения и разведданные, я предупреждаю террористическую организацию (ХАМАС - прим. ред.) и ее сторонников: если будет похищен хотя бы один израильский солдат или мирный житель, весь город Газа, миллион его жителей, будут эвакуированы на юг", - заявил Кац на мемориальной церемонии, посвященной памяти солдат, погибших во время Войны Судного дня в 1973 году, передает The Times of Israel.

Министр далее пригрозил уничтожить "дома и башни террора" в Газе и дал понять, что город в таком случае ждет судьба других городов сектора Газа, почти полностью разрушенных израильской армией в ходе боевых действий, ведшихся с 2023 года. "Будет сделано так же, как было сделано с Рафахом, Бейт-Хануном и 70% сектора Газа, пока они (потенциальные заложники - прим. ред.) не будут возвращены", - добавил он. "Это язык, который понимают террористические джихадистские организации в Газе и Ливане, и это язык, на котором говорим мы: эвакуация населения, разрушение инфраструктуры и захват территории", - утверждал Кац.