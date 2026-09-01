Пашинян ищет баланс ради суверенитета

Армения идет по пути выстраивания межгосударственных отношений с Турцией и Азербайджаном, так как обеспечение суверенитета и независимости в состоянии конфликта невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании ШОС+.

Он напомнил, что Армения ведет сбалансированную политику: "если притяжение какого-либо геополитического центра силы усиливается настолько, что может разрушить независимость страны, то Ереван активизирует связь с другим полюсом для сохранения баланса, обеспечения суверенитета и независимости".

Пашинян отметил, что в последние годы Армения подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с Грузией, Китаем, Казахстаном, США, Францией, Нидерландами, Германией, Люксембургом, Соединенным Королевством, Болгарией, Хорватией, Литвой. Отношения с Ираном и Индией фактически имеют стратегический характер. И Ереван работает над их документальным оформлением.

Развивая отношения с дружественными Ираном и Грузией, по словам армянского премьера, Ереван идет на установление государственных отношений с двумя другими соседями – Турцией и Азербайджаном. Он указал — "этот процесс стал более предметным после установления мира при посредничестве президента США Дональда Трампа".

Сейчас Ереван работает с Баку и Анкарой над открытием коммуникаций, в том числе с помощью проекта TRIPP, реализация которого на земле начнется в ближайшие месяцы.

Пашинян заявил, что это откроет транспортные возможности не только с Востока на Запад (от Каспийского моря до Средиземного), но и с Юга на Север (от Персидского залива до Черного моря). Таким образом, уверяет армянский премьер, от реализации проекта выиграют все страны региона.

Источник: Sputnik Армения