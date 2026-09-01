США расширяют военную базу в Пунтленде

Соединенные Штаты расширяют военную базу на территории автономного региона Пунтленд в восточной части Сомали.

Об этом сообщила администрация главы региона Саида Абдуллахи Дени на официальном сайте.

Как отмечается, вопросы расширения строящейся базы обсуждались в ходе встречи Дени с командующим специальными операциями Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) в Восточной Африке полковником Джеймсом Роузом. Встреча состоялась во время визита американского военного в Босасо.

Кроме того, стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности, борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности мореплавания.

В настоящее время американские военнослужащие участвуют в боевых действиях против экстремистской группировки «Аш-Шабаб» в горных районах Эль-Мискад и Эль-Мадоу, проводят операции против пиратов, а также участвуют в подготовке военнослужащих Сил обороны Пунтленда.

О соглашении с Пунтлендом о расширении строящейся военной базы, расположенной на побережье Аденского залива в порту Босасо, стало известно около месяца назад. Федеральное правительство Сомали пока не прокомментировало новую договоренность.

Ранее Могадишо выступало против самостоятельного заключения регионами подобных соглашений с иностранными государствами, отмечая, что внешняя политика и национальная оборона относятся к полномочиям центральных властей.