В секторе Газа задержан высокопоставленный представитель ХАМАС.

Как передает Ynet, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По данным израильских СМИ, речь идет о руководителе Общей службы безопасности ХАМАС в секторе.

«... Мы не ждем угроз, а преследуем террористов ХАМАСа, нейтрализуем их и уничтожаем их террористическую инфраструктуру. Реакция на каждый запуск ракет из Газы будет мощной и ясной», - подчеркнул Кац.

Заявление министра прозвучало после сообщений о попытке сотрудничающей с Израилем группировки похитить высокопоставленного представителя ХАМАС в районе города Газа. Позднее пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении ударов по объектам в секторе с целью устранения угрозы.