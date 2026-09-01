Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства РФ — Зеленский

Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным", — написал он.

По словам Зеленского, Министерство иностранных дел Украины и другие соответствующие ведомства страны предоставят полную информацию международным структурам относительно опасностей в российском небе.