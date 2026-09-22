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Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставкам ADEX 2026 и Securex Caspian

First News Media16:35 - Сегодня
Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставкам ADEX 2026 и Securex Caspian

22 сентября 2026 года состоялась пресс-конференция, посвящённая выставкам ADEX 2026 — 6-й Азербайджанской Международной Оборонной Выставке и Securex Caspian — 15-й Международной Выставке «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника».

В мероприятии приняли участие руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики Самир Агабалаев, генеральный директор компании Caspian Event Organisers Фарид Мамедов, руководитель отдела международного стратегического сотрудничества Аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики Гюльсум Рзаева, руководитель сектора пресс-службы Аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики Нармин Ахмедова, а также руководитель проектов выставок ADEX и Securex Caspian Улькер Гасымова.

В мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, соответствующих государственных структур и члены организационного комитета мероприятия.

После завершения основной части пресс-конференции для участников и представителей СМИ была организована экскурсия по Музею Победы. В ходе экскурсии участники пресс-конференции подробно ознакомились с экспозицией музея.Top of FormBottom of Form

С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Бакинском Экспо Центре пройдёт ADEX 2026 — 6-я Азербайджанская Международная Оборонная Выставка, одна из крупнейших военно-технологических платформ Кавказского региона, объединяющая ведущих игроков мировой оборонной промышленности. В те же даты в Бакинском Экспо Центре пройдёт Securex Caspian — 15-я Международная Выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника».

ADEX проводится по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики и при поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики. Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers.

Компания Roketsan выступает Генеральным спонсором выставки ADEX, а компания Northrop Grumman — спонсором в категории «Страна-партнёр». Спонсорами выставки также выступают компании Absheron Hotel Group, Accurate MMC и Bilboard.al.

С последней информацией о выставках можно ознакомиться на официальных сайтах www.adex.az и www.securexcaspian.az, а также в официальных аккаунтах выставок в социальных сетях.

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