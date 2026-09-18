ВС России нанесли удар дроном по административному зданию в Одессе - ВИДЕО

Российский беспилотник попал в административное здание в центре Одессы. Известно о трех раненых.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал город. Ударил по людному месту в центре Одессы. Повреждена админздание. Все детали выясняем", - написал он.

Чуть позже Лысак сообщил о трех раненых в результате атаки РФ. Один из них - в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.

По данным "Думской", беспилотник попал в здание Укрзализныци. После удара над местом попадания поднялся сильный дым.