 ​​​​​​​История с «Basqalı» вызвала большой интерес к творческому наследию Афтандила Исрафилова - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

​​​​​​​История с «Basqalı» вызвала большой интерес к творческому наследию Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:07 - Сегодня
​​​​​​​История с «Basqalı» вызвала большой интерес к творческому наследию Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

История с исполнением мелодии «Basqalı» на концерте российского певца Акмаля в Ростове-на-Дону вызвала не только широкий резонанс в социальных сетях, но и новую волну интереса слушателей к творческому наследию народного артиста Азербайджана Афтандила Исрафилова.

Напомним, что композиция прозвучала сразу после реплики артиста о национальности его музыканта - армянина по имени Роберт, что привлекло внимание азербайджанских пользователей. В комментариях они указали, что клавишник исполнил известную мелодию «Basqalı», автором которой является народный артист Азербайджана, выдающийся гармонист Афтандил Исрафилов.

Как ранее сообщал 1news.az, авторство А.Исрафилова подтверждается рядом источников, в том числе публикацией нот композиции и её использованием в советском короткометражном фильме «Хаш с музыкой», где музыкант указан автором музыки танца. Дочь А.Исрафилова Нигяр Алиева также публично подтвердила авторство своего отца.

Дочь народного артиста Хаджар Исрафилова, комментируя статью 1news.az, отметила в социальной сети Facebook следующее: «Спасибо каждому азербайджанцу и всем, кто поддержал нас из дружественных стран. Каждый ваш комментарий дорог для нас. Мой отец ушёл из жизни, но оставил азербайджанскому народу и азербайджанской культуре такие произведения. Это не должно быть ценно только для нашей семьи - наш отец долгие годы служил стране и народу. На каждом радостном, праздничном мероприятии его танцевальные мелодии звучат по многу раз. Давайте объединимся и будем бережно хранить это наследие. Давайте положим конец присвоению наших музыкальных произведений и нашей культуры. Сила - в единстве». 

Сама ситуация вновь напомнила о богатом творческом наследии Афтандила Исрафилова, чьи мелодии продолжают звучать и спустя годы после его смерти. Исрафилов создал более 50 произведений для гармони, среди которых «Basqalı», «Zemfira», «Kəmalə» и «Nazilə». В свое время его композиции выпускались на грампластинках всесоюзной фирмы звукозаписи «Мелодия» и получили широкое распространение, а сегодня они доступны на всех электронных музыкальных платформах. 

Активное обсуждение «Basqalı» в социальных сетях вышло далеко за рамки одного концертного видео и вновь привлекло внимание к личности и музыкальному наследию одного из самых известных азербайджанских исполнителей на гармони.

В одном из своих интервью Афтандил Исрафилов рассказывал о том, какое место гармонь занимала в его жизни. По словам музыканта, этот инструмент был для него не просто средством профессионального самовыражения, а настоящей частью его жизни, с которой были связаны его творчество и самые яркие моменты. А.Исрафилов подчеркивал особую ценность гармони, говоря: «Гармонь - богатство».

Афтандил Исрафилов также всегда говорил о важности живого исполнения и критиковал практику, когда артисты используют заранее записанные фонограммы вместо того, чтобы играть и исполнять музыку непосредственно на сцене. Он подчеркивал, что наличие записи ещё не делает человека настоящим музыкантом, отмечая, что профессионализм проявляется именно в способности исполнять музыку вживую. По словам А.Исрафилова, никакая запись не способна заменить живое исполнение, поэтому он выступал за сохранение настоящей музыкальной культуры и мастерства.

Афтандил Исрафилов в своих интервью говорил о том, что музыкант не должен ставить собственную популярность выше самого искусства. По его мнению, гармонисты должны прежде всего ценить и прославлять сам инструмент, его возможности и музыкальное наследие, а не стремиться говорить о собственных заслугах. Народный артист подчеркивал, что настоящее мастерство заключается в том, чтобы сохранить любовь к гармони и передать её следующим поколениям. Именно поэтому он отмечал, что гармонь должна продолжать жить и звучать даже после того, как самого музыканта уже не будет.

Cпустя три года после смерти Афтандила Исрафилова (народного артиста не стало 29 апреля 2023 года – прим.ред.), его музыка продолжает жить своей собственной жизнью. «Basqalı» и не только исполняют музыканты разных стран, композиция звучит на концертах и продолжает находить новых слушателей. Однако история вокруг исполнения этой мелодии в Ростове-на-Дону вновь показала, насколько важно знать и сохранять имя автора произведения, его происхождение и историю создания.

А.Исрафилов постоянно говорил о необходимости представлять национальную музыку за пределами страны такой, какая она есть, и в итоге, его собственное творчество стало лучшим подтверждением этих слов. Выступая на концертных площадках и гастролируя за пределами Азербайджана, он представлял национальное музыкальное искусство и демонстрировал возможности азербайджанской гармони. Его авторские композиции получили широкое распространение, а имя музыканта стало известно далеко за пределами страны. 

Cегодняшнее внимание к «Basqalı», о котором рассказано в начале статьи - это не только спор вокруг одной мелодии, но ещё один повод вспомнить о творческом наследии Афтандила Исрафилова, сохранить его имя в истории азербайджанской музыки и передать это наследие следующим поколениям. И, как говорил сам музыкант, «гармонь должна жить и после музыканта» - и музыка А.Исрафилова продолжает это делать.

 

Поделиться:
299

Актуально

Мнение

Золотая ставка: Азербайджан превращает свои недра в новую промышленную силу

Мнение

«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Общество

В Баку временно отменят плату за вход на двух станциях метро

Мнение

Средний коридор выходит из тени европейских планов

Общество

Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу

Угрожал первокурсникам, но сможет вернуться: новые вопросы после скандала в Университете искусств

В Баку у мужчины изъяли 40 килограммов наркотиков

Перед бесплатно работающими станциями метро организованы автобусные остановки – ФОТО

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

В школах Азербайджана не допускаются элементы одежды, не отвечающие принципу светскости

Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о задержании в рамках расследования дела о запрещённых веществах - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией - ФОТО

Сегодня, 18:00

Золотая ставка: Азербайджан превращает свои недра в новую промышленную силу

Сегодня, 17:54

Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу

Сегодня, 17:53

«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Сегодня, 17:48

Глава Службы внешней разведки Армении участвует в IV Бакинском форуме по безопасности

Сегодня, 17:34

Угрожал первокурсникам, но сможет вернуться: новые вопросы после скандала в Университете искусств

Сегодня, 17:34

Рубио: Украина могла атаковать суда, связанные с США

Сегодня, 17:30

В Баку у мужчины изъяли 40 килограммов наркотиков

Сегодня, 17:18

Перед бесплатно работающими станциями метро организованы автобусные остановки – ФОТО

Сегодня, 17:17

Глава МО Израиля пригрозил расселить Газу

Сегодня, 17:15

В Гейчае Mercedes столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

Сегодня, 17:11

​​​​​​​История с «Basqalı» вызвала большой интерес к творческому наследию Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Самолет Пезешкиана остановился в Алжире

Сегодня, 16:46

Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставкам ADEX 2026 и Securex Caspian

Сегодня, 16:35

В Баку временно отменят плату за вход на двух станциях метро

Сегодня, 16:20

В Шамкире раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад

Сегодня, 16:12

Рубио: США готовы к переговорам с Ираном на полях ГА ООН

Сегодня, 16:00

Иран может открыть Ормуз в течение 7 дней

Сегодня, 15:55

907-я поправка: между наследием карабахского конфликта и новой реальностью азербайджано-американских отношений

Сегодня, 15:52

Средний коридор выходит из тени европейских планов

Сегодня, 15:40
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37