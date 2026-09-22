​​​​​​​История с «Basqalı» вызвала большой интерес к творческому наследию Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

История с исполнением мелодии «Basqalı» на концерте российского певца Акмаля в Ростове-на-Дону вызвала не только широкий резонанс в социальных сетях, но и новую волну интереса слушателей к творческому наследию народного артиста Азербайджана Афтандила Исрафилова.

Напомним, что композиция прозвучала сразу после реплики артиста о национальности его музыканта - армянина по имени Роберт, что привлекло внимание азербайджанских пользователей. В комментариях они указали, что клавишник исполнил известную мелодию «Basqalı», автором которой является народный артист Азербайджана, выдающийся гармонист Афтандил Исрафилов.

Как ранее сообщал 1news.az, авторство А.Исрафилова подтверждается рядом источников, в том числе публикацией нот композиции и её использованием в советском короткометражном фильме «Хаш с музыкой», где музыкант указан автором музыки танца. Дочь А.Исрафилова Нигяр Алиева также публично подтвердила авторство своего отца.

Дочь народного артиста Хаджар Исрафилова, комментируя статью 1news.az, отметила в социальной сети Facebook следующее: «Спасибо каждому азербайджанцу и всем, кто поддержал нас из дружественных стран. Каждый ваш комментарий дорог для нас. Мой отец ушёл из жизни, но оставил азербайджанскому народу и азербайджанской культуре такие произведения. Это не должно быть ценно только для нашей семьи - наш отец долгие годы служил стране и народу. На каждом радостном, праздничном мероприятии его танцевальные мелодии звучат по многу раз. Давайте объединимся и будем бережно хранить это наследие. Давайте положим конец присвоению наших музыкальных произведений и нашей культуры. Сила - в единстве».

Сама ситуация вновь напомнила о богатом творческом наследии Афтандила Исрафилова, чьи мелодии продолжают звучать и спустя годы после его смерти. Исрафилов создал более 50 произведений для гармони, среди которых «Basqalı», «Zemfira», «Kəmalə» и «Nazilə». В свое время его композиции выпускались на грампластинках всесоюзной фирмы звукозаписи «Мелодия» и получили широкое распространение, а сегодня они доступны на всех электронных музыкальных платформах.

Активное обсуждение «Basqalı» в социальных сетях вышло далеко за рамки одного концертного видео и вновь привлекло внимание к личности и музыкальному наследию одного из самых известных азербайджанских исполнителей на гармони.

В одном из своих интервью Афтандил Исрафилов рассказывал о том, какое место гармонь занимала в его жизни. По словам музыканта, этот инструмент был для него не просто средством профессионального самовыражения, а настоящей частью его жизни, с которой были связаны его творчество и самые яркие моменты. А.Исрафилов подчеркивал особую ценность гармони, говоря: «Гармонь - богатство».

Афтандил Исрафилов также всегда говорил о важности живого исполнения и критиковал практику, когда артисты используют заранее записанные фонограммы вместо того, чтобы играть и исполнять музыку непосредственно на сцене. Он подчеркивал, что наличие записи ещё не делает человека настоящим музыкантом, отмечая, что профессионализм проявляется именно в способности исполнять музыку вживую. По словам А.Исрафилова, никакая запись не способна заменить живое исполнение, поэтому он выступал за сохранение настоящей музыкальной культуры и мастерства.

Афтандил Исрафилов в своих интервью говорил о том, что музыкант не должен ставить собственную популярность выше самого искусства. По его мнению, гармонисты должны прежде всего ценить и прославлять сам инструмент, его возможности и музыкальное наследие, а не стремиться говорить о собственных заслугах. Народный артист подчеркивал, что настоящее мастерство заключается в том, чтобы сохранить любовь к гармони и передать её следующим поколениям. Именно поэтому он отмечал, что гармонь должна продолжать жить и звучать даже после того, как самого музыканта уже не будет.

Cпустя три года после смерти Афтандила Исрафилова (народного артиста не стало 29 апреля 2023 года – прим.ред.), его музыка продолжает жить своей собственной жизнью. «Basqalı» и не только исполняют музыканты разных стран, композиция звучит на концертах и продолжает находить новых слушателей. Однако история вокруг исполнения этой мелодии в Ростове-на-Дону вновь показала, насколько важно знать и сохранять имя автора произведения, его происхождение и историю создания.

А.Исрафилов постоянно говорил о необходимости представлять национальную музыку за пределами страны такой, какая она есть, и в итоге, его собственное творчество стало лучшим подтверждением этих слов. Выступая на концертных площадках и гастролируя за пределами Азербайджана, он представлял национальное музыкальное искусство и демонстрировал возможности азербайджанской гармони. Его авторские композиции получили широкое распространение, а имя музыканта стало известно далеко за пределами страны.

Cегодняшнее внимание к «Basqalı», о котором рассказано в начале статьи - это не только спор вокруг одной мелодии, но ещё один повод вспомнить о творческом наследии Афтандила Исрафилова, сохранить его имя в истории азербайджанской музыки и передать это наследие следующим поколениям. И, как говорил сам музыкант, «гармонь должна жить и после музыканта» - и музыка А.Исрафилова продолжает это делать.