В Гейчае Mercedes столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

В Гейчае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель мотоцикла.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на «Qafqazinfo», авария произошла на проспекте Гейдара Алиева. По предварительной информации, во время движения столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и мотоцикл.

В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в Гейчайскую районную центральную больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование, обстоятельства аварии устанавливаются.