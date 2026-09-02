США завершили серию ударов по военным целям Ирана

Американские силы завершили очередную серию ударов по иранским военным объектам, целями атаки стали средства ПВО, радары и пункты связи.

Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM успешно завершили 1 сентября волну ударов по иранским военным целям. ВС США атаковали цели КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитных частей ВС — прим. ТАСС), включая объекты ПВО, радары, морские средства и объекты, средства по установке мин, а также объекты связи», — говорится в сообщении командования, размещенном в X.