Стало известно о состоянии брата и сестры, получивших ножевые ранения в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавших в результате поножовщины, произошедшей в поселке Ени Сураханы Сураханского района Баку.

Как сообщили в ответ на запрос Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 1 сентября около 15:00 в отделение скорой медицинской помощи Сабунчинского медицинского центра поступили два человека (женщина и мужчина).

"Пациентам с различными телесными повреждениями были оказаны необходимые медицинские услуги.

В настоящее время лечение пострадавших продолжается в соответствующем отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в информации.

08:10

В Сураханском районе Баку между братом и сестрой произошла поножовщина.

Как передает Teleqraf, Рафаэль Гурбанов (1990 г.р.) нанес ножевое ранение своей сестре Суре Гурбановой.

После этого С.Гурбанова в ответ ударила брата ножом в спину.

Оба пострадавших госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр.

По данному факту проводится расследование.