«Изгоняющая джинна» лжеэкстрасенс из TikTok обманом получила 3500 манатов у жителя Баку
Житель столицы обратился в полицию, заявив, что стал жертвой мошенничества в одной из социальных сетей.
Как сообщает Qafqazinfo, мужчина увидел в социальной сети TikTok объявление женщины, представляющейся экстрасенсом-парапсихологом, и обратился к ней.
Автор объявления обманом завладела 3500 манатами, пообещав потерпевшему «изгнать джинна» из его ребенка.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками управления полиции Хатаинского района на основании обращения потерпевшего, была установлена и задержана 43-летняя Л. Исмайлова, подозреваемая в совершении преступления.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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