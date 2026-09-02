«Изгоняющая джинна» лжеэкстрасенс из TikTok обманом получила 3500 манатов у жителя Баку

Житель столицы обратился в полицию, заявив, что стал жертвой мошенничества в одной из социальных сетей.

Как сообщает Qafqazinfo, мужчина увидел в социальной сети TikTok объявление женщины, представляющейся экстрасенсом-парапсихологом, и обратился к ней.

Автор объявления обманом завладела 3500 манатами, пообещав потерпевшему «изгнать джинна» из его ребенка.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками управления полиции Хатаинского района на основании обращения потерпевшего, была установлена и задержана 43-летняя Л. Исмайлова, подозреваемая в совершении преступления.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.