На ADEX 2026 покажут азербайджанские дроны-камикадзе и роботов
На выставке ADEX 2026 будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства.
Об этом заявил руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 — 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке и Securex Caspian 2026 — 15-й Международной выставке оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.
Он отметил, что за последние 20 лет оборонная промышленность Азербайджана значительно развилась.
«На ADEX 2026 ожидаются новинки. Мы работаем над развитием оборонной промышленности Азербайджана. На выставке в этом году будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства.
Приоритетное направление — развитие новых технологий. На фоне стремительного развития технологий в мире меняется и характер ведения войн. Со временем необходимо адаптироваться к этим изменениям», — добавил представитель ведомства.
Источник: Oxu.Az