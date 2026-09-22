На ADEX 2026 покажут азербайджанские дроны-камикадзе и роботов

На выставке ADEX 2026 будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства.

Об этом заявил руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 — 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке и Securex Caspian 2026 — 15-й Международной выставке оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.

Он отметил, что за последние 20 лет оборонная промышленность Азербайджана значительно развилась.

«На ADEX 2026 ожидаются новинки. Мы работаем над развитием оборонной промышленности Азербайджана. На выставке в этом году будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства.

Приоритетное направление — развитие новых технологий. На фоне стремительного развития технологий в мире меняется и характер ведения войн. Со временем необходимо адаптироваться к этим изменениям», — добавил представитель ведомства.

Источник: Oxu.Az