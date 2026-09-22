Президент Ильхам Алиев: Новая программа отражает повестку социально-экономического развития наших регионов

Программа по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности должна быть реализована всего за 4 года.

Она должна быть полностью реализована в течение 2027-2030 годов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

Глава государства подчеркнул, что новая программа также отражает повестку социально-экономического развития регионов Азербайджана.