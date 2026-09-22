Суд отклонил жалобу главы центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и его сотрудников

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и ещё двух сотрудников центра.

Как сообщает АПА, на процессе в Сумгайытском апелляционном суде под председательством судьи Билала Мамедова обвиняемые попросили суд оправдать их.

Согласно решению суда, апелляционные жалобы обвиняемых не удовлетворены, приговор оставлен в силе.

Отметим, что согласно приговору Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Джейхун Салманов был приговорён к 3 годам 3 месяцам, Эльшад Магеррамов — к 3 годам 6 месяцам, а Натиг Алиев — к 3 годам лишения свободы.

Их наказание с применением статьи 70 Уголовного кодекса было признано условным с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года.

Все трое были освобождены из зала суда.

Им предъявлено обвинение по статьям 145.2.1 и 145.2.4 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору).