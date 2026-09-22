Повреждение кабеля вызвало перебои в работе аэропортов США

В США произошли перебои в работе аэропортов из-за повреждения оптоволоконного кабеля в Нью-Джерси.

Строительная бригада случайно перерезала кабель, что привело к нарушениям в системе связи с авиадиспетчерскими службами. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило прием рейсов в аэропортах Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона.

По всей стране задержаны или отменены более 7 тыс. рейсов. В аэропортах Нью-Йорка пострадали около 1,4 тыс. рейсов, более 100 были перенаправлены.

Власти сообщили, что восстановление кабеля может занять около 13 часов.

Источник: Reuters