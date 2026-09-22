США хотят создать фонд на $10 млрд для Ближнего Востока

Администрация президента США Дональда Трампа предложила выделить $5 млрд на создание фонда для восстановления энергетической инфраструктуры Ближнего Востока.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно предложенному плану, еще $5 млрд должны предоставить восемь региональных партнеров Вашингтона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иордания.

Таким образом, общий объем фонда может составить $10 млрд. Средства планируется направить на восстановление и развитие энергетической инфраструктуры региона.