МККК сообщил о 275 тысячах пропавших без вести в ходе российско-украинского конфликта

Число людей, пропавших без вести в ходе конфликта в Украине, достигло 275 тысяч человек.

Об этом «Ведомостям» заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер.

При этом речь идет о людях с неизвестной судьбой или местонахождением с обеих сторон линии фронта, а не только о гражданах Украины. В конце августа МККК сообщал о 274 тыс. таких случаев.

По словам главы МККК, организация в среднем фиксирует 10 000 новых случаев в месяц. «За последние четыре года мы добились значительного прогресса в гуманитарных вопросах. Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников», — добавила она.