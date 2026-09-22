Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

Мы решили все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал.

Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

«Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна», - добавил глава государства.