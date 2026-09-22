Более двух тонн отходов собрали на побережье Бильгя в рамках акции IDEA - ВИДЕО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на общественном пляже в поселке Бильгя прошла акция по очистке побережья.

Как передает 1news.az мероприятие было организовано IDEA в рамках Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) под девизом «Сохраним побережье чистым!» в связи с завершением пляжного сезона.

В акции приняли участие более 150 волонтеров. В ходе мероприятия с прибрежной территории было собрано более двух тонн отходов. Собранный волонтерами с использованием необходимых санитарных принадлежностей мусор передали на завод по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы ОАО Təmiz Şəhər.

Основной целью акции стало содействие поддержанию чистоты морского побережья, привлечение большего внимания к предотвращению загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами и активное вовлечение общественности в защиту морских и прибрежных экосистем.

Общественное объединение IDEA регулярно реализует различные просветительские и практические экологические инициативы, направленные на защиту биоресурсов Каспийского моря, поддержание чистоты прибрежных территорий и повышение экологической ответственности в обществе.

IDEA призывает ответственно относиться к охране природы, поддерживать чистоту побережий и вносить вклад в создание более здоровой, чистой и устойчивой окружающей среды для будущих поколений.