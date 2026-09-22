ООН между войнами и реформой: Украина, Иран и дипломатическая гонка в Нью-Йорке

Неделя высокого уровня 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет на фоне сразу нескольких кризисов — войны в Украине, конфликта США и Израиля с Ираном, напряженности на Ближнем Востоке и растущих споров о будущем самой системы многосторонней дипломатии.

В этих условиях Генассамблея становится не столько площадкой для принятия обязательных решений, сколько пространством для переговоров, обмена сигналами и попыток восстановить каналы диалога.

Общие прения проходят 22–26 сентября и 28 сентября. В них ожидается участие почти 130 глав государств и правительств. Тема 81-й сессии сформулирована как «Восстановление доверия, управление трансформацией: Организация Объединенных Наций, работающая на общее благо».

Главный вопрос — способна ли ООН оставаться площадкой для диалога?

Новый председатель Генассамблеи, представитель Бангладеш Халилур Рахман, еще при открытии сессии подчеркнул проблему дефицита доверия к международным институтам. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, в свою очередь, назвал восстановление доверия к многосторонней системе одним из определяющих вызовов нынешнего периода.

В этом заключается главное противоречие нынешней сессии. ООН остается практически универсальной площадкой: в Генассамблее представлены 193 государства, каждое имеет один голос. Однако наиболее острые вопросы международной безопасности по-прежнему во многом зависят от Совета Безопасности, где постоянные члены обладают правом вето.

Поэтому дискуссия о реформе Совбеза становится не отвлеченной институциональной темой, а частью более широкого спора о том, насколько нынешняя архитектура международных отношений соответствует реальному распределению сил в XXI веке.

Украина: Нью-Йорк как площадка для дипломатии

Украинская тематика вновь окажется среди центральных вопросов недели. Президент Владимир Зеленский проводит в Нью-Йорке серию встреч, а особое внимание привлекает его запланированный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Для Вашингтона и Киева Генассамблея представляет возможность не только публично изложить позиции, но и провести переговоры с другими участниками потенциального урегулирования. Отдельный интерес представляет российско-американский канал: российская сторона сообщала о проработке контактов Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Таким образом, значение нью-йоркской недели определяется не столько вероятностью немедленного дипломатического соглашения, сколько количеством контактов между сторонами, которые в других условиях встречаются значительно реже.

Иран: дипломатия на фоне угрозы дальнейшей эскалации

Вторая крупная линия — противостояние вокруг Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан должен выступить на Генассамблее, несмотря на то, что США не выдали визы пресс-пулу Пезешкиана, а глава МИД Аббас Арагчи проводит в Нью-Йорке переговоры с иностранными коллегами.

При этом дипломатическая активность проходит на фоне сохраняющегося военного напряжения. Вопрос заключается в том, сможет ли нью-йоркская площадка создать пространство для хотя бы ограниченного диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Особое внимание будет приковано к возможным контактам представителей Ирана и США. Даже отсутствие прямых переговоров будет иметь дипломатическое значение: стороны смогут оценить позиции друг друга через публичные выступления и встречи с третьими государствами.

Именно поэтому иранская тема может оказаться одной из наиболее чувствительных на нынешней сессии — одновременно как проблема безопасности, дипломатии и энергетических рынков.

Израиль: короткий визит Нетаньяху и политический резонанс

Отдельное место занимает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его визит в Нью-Йорк запланирован на 24 сентября и, согласно сообщениям СМИ, будет необычно коротким.

Главное внимание будет сосредоточено на его выступлении, прежде всего на оценке иранской угрозы и ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно вокруг визита ожидаются протесты, что добавляет внутренний политический и общественный контекст к дипломатической повестке.

В результате Генассамблея окажется площадкой, где будут одновременно звучать противоположные позиции Израиля, Ирана и других государств региона.

Южный Кавказ: для Азербайджана и Армении Нью-Йорк также остается важной площадкой

Для Южного Кавказа нынешняя сессия имеет отдельное значение. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии и проведения двусторонних встреч.

На полях Генассамблеи важным контактом остается запланированная встреча Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Подобные переговоры уже неоднократно проходили в Нью-Йорке: в сентябре 2025 года главы МИД двух стран встречались на полях Генассамблеи и обсуждали дальнейшие шаги по мирной повестке.

Позиция Баку в отношении международных институтов также будет иметь значение. Президент Ильхам Алиев в сентябре заявил на встрече с руководителями органов безопасности стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ), что опыт Азербайджана показывает необходимость более эффективного механизма исполнения решений международных организаций и подчеркнул приоритет международного права. Эти заявления вписываются в более широкую дискуссию о реформировании системы ООН.

Турция пытается использовать нью-йоркскую площадку для нескольких направлений

Заметную роль играет и Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган связывает участие Анкары в Генассамблее с развитием отношений с США, региональной безопасностью и дипломатией вокруг Украины и Южного Кавказа.

При этом Турция выступает одновременно как член НАТО, партнер США и государство, поддерживающее рабочие контакты как с Киевом, так и с Москвой. Такая позиция позволяет Анкаре продвигать себя в качестве посредника и переговорного канала по нескольким направлениям.

Еще более принципиальным является предложение Эрдогана реформировать Совет Безопасности ООН, включая отказ от постоянного членства и права вето. Его формула «Мир больше, чем пять» отражает давнюю турецкую критику существующей структуры Совбеза.

ГА ООН становится тестом не только для государств, но и для самой ООН

Парадокс нынешней сессии состоит в том, что ООН одновременно испытывает кризис доверия и остается одной из немногих площадок, где в течение нескольких дней в одном месте оказываются лидеры и министры практически всех ключевых государств.

Помимо войн и дипломатических конфликтов, официальная программа включает климатическую повестку, вопросы повышения уровня моря, подготовку к пандемиям, устойчивого развития и ядерного разоружения.

Поэтому главный результат недели будет измеряться не только резолюциями. Не менее важны двусторонние встречи, возможность сохранить переговорные каналы и способность государств хотя бы по отдельным вопросам находить форматы взаимодействия.

Для Украины и Ирана Нью-Йорк станет площадкой борьбы за дипломатические позиции. Для Азербайджана и Армении — дополнительным каналом мирного процесса. Для Турции — возможностью укрепить роль посредника и одновременно продвигать реформу международных институтов. А для самой ООН — проверкой того, способна ли организация в условиях глубоких геополитических разногласий оставаться местом, где конкурирующие государства хотя бы продолжают разговаривать друг с другом.