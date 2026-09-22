 ООН между войнами и реформой: Украина, Иран и дипломатическая гонка в Нью-Йорке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ООН между войнами и реформой: Украина, Иран и дипломатическая гонка в Нью-Йорке

Ляман Гасанова12:55 - Сегодня
ООН между войнами и реформой: Украина, Иран и дипломатическая гонка в Нью-Йорке

Неделя высокого уровня 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет на фоне сразу нескольких кризисов — войны в Украине, конфликта США и Израиля с Ираном, напряженности на Ближнем Востоке и растущих споров о будущем самой системы многосторонней дипломатии.

В этих условиях Генассамблея становится не столько площадкой для принятия обязательных решений, сколько пространством для переговоров, обмена сигналами и попыток восстановить каналы диалога.

Общие прения проходят 22–26 сентября и 28 сентября. В них ожидается участие почти 130 глав государств и правительств. Тема 81-й сессии сформулирована как «Восстановление доверия, управление трансформацией: Организация Объединенных Наций, работающая на общее благо».

Главный вопрос — способна ли ООН оставаться площадкой для диалога?

Новый председатель Генассамблеи, представитель Бангладеш Халилур Рахман, еще при открытии сессии подчеркнул проблему дефицита доверия к международным институтам. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, в свою очередь, назвал восстановление доверия к многосторонней системе одним из определяющих вызовов нынешнего периода.

В этом заключается главное противоречие нынешней сессии. ООН остается практически универсальной площадкой: в Генассамблее представлены 193 государства, каждое имеет один голос. Однако наиболее острые вопросы международной безопасности по-прежнему во многом зависят от Совета Безопасности, где постоянные члены обладают правом вето.

Поэтому дискуссия о реформе Совбеза становится не отвлеченной институциональной темой, а частью более широкого спора о том, насколько нынешняя архитектура международных отношений соответствует реальному распределению сил в XXI веке.

Украина: Нью-Йорк как площадка для дипломатии

Украинская тематика вновь окажется среди центральных вопросов недели. Президент Владимир Зеленский проводит в Нью-Йорке серию встреч, а особое внимание привлекает его запланированный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Для Вашингтона и Киева Генассамблея представляет возможность не только публично изложить позиции, но и провести переговоры с другими участниками потенциального урегулирования. Отдельный интерес представляет российско-американский канал: российская сторона сообщала о проработке контактов Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Таким образом, значение нью-йоркской недели определяется не столько вероятностью немедленного дипломатического соглашения, сколько количеством контактов между сторонами, которые в других условиях встречаются значительно реже.

Иран: дипломатия на фоне угрозы дальнейшей эскалации

Вторая крупная линия — противостояние вокруг Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан должен выступить на Генассамблее, несмотря на то, что США не выдали визы пресс-пулу Пезешкиана, а глава МИД Аббас Арагчи проводит в Нью-Йорке переговоры с иностранными коллегами.

При этом дипломатическая активность проходит на фоне сохраняющегося военного напряжения. Вопрос заключается в том, сможет ли нью-йоркская площадка создать пространство для хотя бы ограниченного диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Особое внимание будет приковано к возможным контактам представителей Ирана и США. Даже отсутствие прямых переговоров будет иметь дипломатическое значение: стороны смогут оценить позиции друг друга через публичные выступления и встречи с третьими государствами.

Именно поэтому иранская тема может оказаться одной из наиболее чувствительных на нынешней сессии — одновременно как проблема безопасности, дипломатии и энергетических рынков.

Израиль: короткий визит Нетаньяху и политический резонанс

Отдельное место занимает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его визит в Нью-Йорк запланирован на 24 сентября и, согласно сообщениям СМИ, будет необычно коротким.

Главное внимание будет сосредоточено на его выступлении, прежде всего на оценке иранской угрозы и ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно вокруг визита ожидаются протесты, что добавляет внутренний политический и общественный контекст к дипломатической повестке.

В результате Генассамблея окажется площадкой, где будут одновременно звучать противоположные позиции Израиля, Ирана и других государств региона.

Южный Кавказ: для Азербайджана и Армении Нью-Йорк также остается важной площадкой

Для Южного Кавказа нынешняя сессия имеет отдельное значение. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии и проведения двусторонних встреч.

На полях Генассамблеи важным контактом остается запланированная встреча Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Подобные переговоры уже неоднократно проходили в Нью-Йорке: в сентябре 2025 года главы МИД двух стран встречались на полях Генассамблеи и обсуждали дальнейшие шаги по мирной повестке.

Позиция Баку в отношении международных институтов также будет иметь значение. Президент Ильхам Алиев в сентябре заявил на встрече с руководителями органов безопасности стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ), что опыт Азербайджана показывает необходимость более эффективного механизма исполнения решений международных организаций и подчеркнул приоритет международного права. Эти заявления вписываются в более широкую дискуссию о реформировании системы ООН.

Турция пытается использовать нью-йоркскую площадку для нескольких направлений

Заметную роль играет и Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган связывает участие Анкары в Генассамблее с развитием отношений с США, региональной безопасностью и дипломатией вокруг Украины и Южного Кавказа.

При этом Турция выступает одновременно как член НАТО, партнер США и государство, поддерживающее рабочие контакты как с Киевом, так и с Москвой. Такая позиция позволяет Анкаре продвигать себя в качестве посредника и переговорного канала по нескольким направлениям.

Еще более принципиальным является предложение Эрдогана реформировать Совет Безопасности ООН, включая отказ от постоянного членства и права вето. Его формула «Мир больше, чем пять» отражает давнюю турецкую критику существующей структуры Совбеза.

ГА ООН становится тестом не только для государств, но и для самой ООН

Парадокс нынешней сессии состоит в том, что ООН одновременно испытывает кризис доверия и остается одной из немногих площадок, где в течение нескольких дней в одном месте оказываются лидеры и министры практически всех ключевых государств.

Помимо войн и дипломатических конфликтов, официальная программа включает климатическую повестку, вопросы повышения уровня моря, подготовку к пандемиям, устойчивого развития и ядерного разоружения.

Поэтому главный результат недели будет измеряться не только резолюциями. Не менее важны двусторонние встречи, возможность сохранить переговорные каналы и способность государств хотя бы по отдельным вопросам находить форматы взаимодействия.

Для Украины и Ирана Нью-Йорк станет площадкой борьбы за дипломатические позиции. Для Азербайджана и Армении — дополнительным каналом мирного процесса. Для Турции — возможностью укрепить роль посредника и одновременно продвигать реформу международных институтов. А для самой ООН — проверкой того, способна ли организация в условиях глубоких геополитических разногласий оставаться местом, где конкурирующие государства хотя бы продолжают разговаривать друг с другом.

Поделиться:
340

Актуально

Мнение

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Общество

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности

В мире

В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за животное

Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

США хотят создать фонд на $10 млрд для Ближнего Востока

Повреждение кабеля вызвало перебои в работе аэропортов США

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

Volkswagen решил закрыть один из автомобильных брендов

Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

Имя нашего соотечественника увековечили в Канаде — ФОТО

Последние новости

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории Армении. Почему это важно?

Сегодня, 14:25

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Сегодня, 14:16

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Президент Азербайджана: Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта

Сегодня, 14:09

В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за животное

Сегодня, 14:07

Президент Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

Сегодня, 14:00

Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев: Новая программа отражает повестку социально-экономического развития наших регионов

Сегодня, 13:57

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Сегодня, 13:53

На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей

Сегодня, 13:47

На ADEX 2026 покажут азербайджанские дроны-камикадзе и роботов

Сегодня, 13:35

В Сумгайыте произошло ДТП

Сегодня, 13:31

Более двух тонн отходов собрали на побережье Бильгя в рамках акции IDEA - ВИДЕО

Сегодня, 13:29

Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

Сегодня, 13:23

США хотят создать фонд на $10 млрд для Ближнего Востока

Сегодня, 13:20

Суд отклонил жалобу главы центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и его сотрудников

Сегодня, 13:17

Повреждение кабеля вызвало перебои в работе аэропортов США

Сегодня, 13:10

Раненому во время 44-дневной войны отказали в продлении инвалидности: ответ TƏBİB

Сегодня, 13:07

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Сегодня, 13:05
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37