Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

В клинике «Kristal Estetik» были выявлены нарушения требований законодательства, связанные с привлечением сотрудника без надлежащего оформления трудовых отношений и допуском к медицинской деятельности лица без необходимого образования.

Как сообщили в прокуратуре, проверка была проведена после поступившего обращения о причинении вреда здоровью в результате процедуры по удалению излишков кожи век, проведенной в указанной клинике.

В ходе расследования установлено, что ООО «Kristal Estetik» допустило гражданку Айтекин Мусаеву к работе косметологом без заключения и вступления в силу трудового договора в установленном законодательством порядке.

Также выяснилось, что Мусаева не имеет высшего медицинского образования. Кроме того, в клинике не велась соответствующая медицинская документация по проведенной процедуре.

По итогам проверки прокуратура Хатаинского района составила протоколы об административных правонарушениях в отношении ООО «Kristal Estetik» и директора компании Розы Алиевой.

Материалы были подготовлены по статьям 192.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях и направлены в Хатаинский районный суд для рассмотрения.

Согласно решениям суда, ООО «Kristal Estetik» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч манатов по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях и на 6 тысяч манатов по статье 215.4.

Директор компании Роза Алиева, в свою очередь, оштрафована на 3 тысячи манатов по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях.