Раненому во время 44-дневной войны отказали в продлении инвалидности: ответ TƏBİB

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) прокомментировало отказ в продлении инвалидности жителю Сальянского района Рагилю Гусейнову, 2002 года рождения, получившему тяжелое ранение во время 44-дневной Отечественной войны.

В TƏBİB заявили, что указанные в медицинских документах диагноз и осложнения не соответствуют установленным критериям. Отмечается, что документы Гусейнова были рассмотрены в соответствии с «Критериями определения инвалидности», утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №187 от 13 мая 2022 года.

«Поскольку состояние здоровья не соответствует установленным требованиям, Врачебно-консультативная комиссия составила и выдала акт об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу», — говорится в сообщении.

Источник: Oxu.az