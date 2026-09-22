Юбка подлиннее: рассуждения главы МИД Италии о жене для сына обернулись скандалом

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни извинился за высказывание о том, что по длине юбки можно судить о надежности женщины в браке.

Его заявление, сделанное на мероприятии его партии «Вперед, Италия», вызвало критику в Италии, в том числе со стороны оппозиции.

«Я прошу прощения, если кто-то почувствовал себя оскорбленным тем, что я сказал. Я никогда не думал о том, чтобы оскорбить женщин, и никогда этого не делал — ни в частной, ни в общественной жизни», — заявил Таяни журналистам в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Таяни, рассуждая о том, какую девушку он хотел бы видеть женой своего сына, заявил, что предпочел бы «более серьезную», возможно, менее броскую, но верную женщину, которая станет хорошей матерью. При этом министр связал серьезность девушки с длиной юбки, отметив, что такие женщины предпочитают более длинные модели.

После критики Таяни напомнил о своей деятельности в защиту прав женщин, а также о назначении женщин послами Италии в Иране и Афганистане.