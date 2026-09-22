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Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

First News Media13:23 - Сегодня
Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

Принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери — принцессе Уэльской Диане (1961–1997).

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник, близкий к младшему сыну короля Великобритании Чарльза III.

По данным издания, таким образом принц Гарри намерен почтить память матери, со дня смерти которой в следующем году исполнится 30 лет.

«Ничего пока не утверждено и не подтверждено, и он по-прежнему рассматривает наиболее выразительный способ почтить ее память в этот важный юбилейный год», — сообщил источник газете.

Как отмечается в публикации, фильм может быть приобретен стриминговым сервисом Netflix. По данным The Daily Telegraph, принц Гарри уже обсуждал эту тему с друзьями своей матери и ее братом, графом Чарльзом Спенсером.

Последний, согласно публикации, отказался выступать в качестве «говорящей головы» в телепроекте и решил написать собственную книгу. Биография под названием «Лебединая песня: Диана, моя сестра» (Swan Song: Diana, My Sister) официально поступает в продажу 22 сентября. При этом опубликованные отрывки из нее уже вызвали недовольство в Букингемском дворце.

По оценке газеты, выход фильма может еще больше осложнить отношения принца Гарри с его старшим братом, принцем Уэльским Уильямом, который публично не комментирует откровения своего дяди.

The Daily Telegraph подвергла биографию Чарльза Спенсера критике, назвав ее «не книгой о Диане, а памятником эго», а также проявлением «зацикленности на собственной персоне и помпезности» автора.

Газета The Times, в свою очередь, отметила, что в мемуарах графа Спенсера «история Дианы превращается в шекспировскую кровную вражду».

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