 На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей

First News Media13:47 - Сегодня
На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей

В отношении сети Araz Supermarket составлен протокол об административном правонарушении после выявления продажи продуктов по цене выше указанной.

Как сообщили в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, нарушение обнаружили в ходе проверки магазина.

Проверка была проведена сотрудниками подразделений Агентства по защите прав потребителей.

Установлено, что один из продовольственных товаров был продан покупателю дороже цены, указанной на нем.

Тем самым Araz Supermarket нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона «О защите прав потребителей».

В действиях компании выявлены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках, — обман потребителей в незначительном размере при расчете за товар.

По итогам проверки в отношении компании оформлен административный протокол.

Источник: Report

Поделиться:
297

Актуально

Мнение

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Общество

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности

Общество

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В школах Азербайджана не допускаются элементы одежды, не отвечающие принципу светскости

В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

В Баку ожидаются дожди, в регионах Азербайджана выпадет град

Последние новости

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследия на территории Армении. Почему это важно?

Сегодня, 14:25

«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Сегодня, 14:16

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Президент Азербайджана: Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта

Сегодня, 14:09

В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за животное

Сегодня, 14:07

Президент Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

Сегодня, 14:00

Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев: Новая программа отражает повестку социально-экономического развития наших регионов

Сегодня, 13:57

Клинику «Kristal Estetik» оштрафовали на 26 тысяч манатов

Сегодня, 13:53

На сеть Araz Supermarket составлен административный протокол за обман покупателей

Сегодня, 13:47

На ADEX 2026 покажут азербайджанские дроны-камикадзе и роботов

Сегодня, 13:35

В Сумгайыте произошло ДТП

Сегодня, 13:31

Более двух тонн отходов собрали на побережье Бильгя в рамках акции IDEA - ВИДЕО

Сегодня, 13:29

Принц Гарри готовит документальный фильм о принцессе Диане

Сегодня, 13:23

США хотят создать фонд на $10 млрд для Ближнего Востока

Сегодня, 13:20

Суд отклонил жалобу главы центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и его сотрудников

Сегодня, 13:17

Повреждение кабеля вызвало перебои в работе аэропортов США

Сегодня, 13:10

Раненому во время 44-дневной войны отказали в продлении инвалидности: ответ TƏBİB

Сегодня, 13:07

Школьная форма в Азербайджане: равенство, комфорт и единые правила

Сегодня, 13:05
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37