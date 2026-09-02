 Ильхам Алиев принял новоназначенного координатора ООН в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял новоназначенного координатора ООН в Азербайджане - ФОТО

First News Media14:45 - Сегодня
Ильхам Алиев принял новоназначенного координатора ООН в Азербайджане - ФОТО

2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора Организации Объединенных Наций в Азербайджане Дмитрия Шлапаченко.

Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

В ходе встречи Шлапаченко вручил главе государства верительные грамоты.

Касаясь отношений между Азербайджаном и ООН, Ильхам Алиев отметил, что в стране были проведены такие крупные мероприятия организации, как COP29 и Всемирный форум городов. Президент также сообщил, что в этом году совместно с Альянсом цивилизаций ООН будет организован Бакинский форум межкультурного диалога.

Шлапаченко подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером ООН и, обладая статусом «средней державы», принимает у себя значимые мероприятия организации. Он отметил, что именно в Баку состоялись COP и Всемирный форум городов.

Постоянный координатор ООН также отметил проведение в Баку IV Международной конференции по разминированию на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: определение стандартов совершенства для безопасных населенных пунктов» и сообщил о предстоящей в Азербайджане Неделе климата ООН.

Шлапаченко высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном деятельности структур ООН, и заявил о готовности организации содействовать реализуемой страной программе развития, в том числе делясь своим опытом. В этой связи он подчеркнул важность масштабных восстановительных работ, проводимых в постконфликтный период в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отдельно стороны затронули проблему мин. Шлапаченко заявил о готовности ООН оказать Азербайджану поддержку в сфере разминирования и поделиться накопленным опытом.

Ильхам Алиев, в свою очередь, рассказал о масштабных восстановительных и созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях и отметил масштабы минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан. Президент подчеркнул, что, несмотря на препятствия, создаваемые минным загрязнением для восстановительных работ, страна последовательно продолжает деятельность по разминированию.

Шлапаченко сообщил, что в ближайшее время посетит Карабах. По его словам, в связи с Днем ООН планируется проведение крупного мероприятия в Карабахском университете.

В ходе встречи также обсуждались экологические вопросы, включая улучшение состояния трансграничных рек Южного Кавказа и проведение соответствующего мониторинга, а также проблему снижения уровня воды в Каспийском море.

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