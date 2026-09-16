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Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

First News Media12:05 - Сегодня
Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов АР.

За заслуги в развитии аудиторской деятельности глава государства наградил медалью «Терегги» следующих членов и сотрудников Палаты аудиторов Азербайджанской Республики:

Агаева Акифа Ага оглу

Ахундова Вагифа Халил оглу

Байрамову Ламию Гашам гызы

Баннаева Эльхана Бахман оглу

Джавадова Васифа Тофиг оглу

Джабиева Гусейна Коммуна оглу

Эйвазову Матанат Гюмюш гызы

Алиева Азера Гусейн оглу

Фатиева Узеира Джамиль оглу

Гаджиазизова Ильхама Исфендияр оглу

Гасанову Адилю Теймур гызы

Гараева Фагана Шакир оглу

Гурбанлы Зию Тофиг оглу

Мамедова Шахбаза Мусейиб оглу

Сулейманову Эльзаду Сулейман гызы.

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