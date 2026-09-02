Нармина Мустафаева вручила копии верительных грамот в МИД Латвии - ФОТО
Посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева вручила копии верительных грамот исполняющей обязанности руководителя Государственного протокола министерства иностранных дел Латвии Зане Вентере.
Об этом сообщило посольство Азербайджана в Латвии в соцсети Х.
"Посольство выражает благодарность за теплый прием и предоставленную информацию о предстоящих официальных протокольных мероприятиях", - говорится в сообщении.
Нармина Мустафаева была назначена послом Азербайджана в Латвии 12 августа указом президента Ильхама Алиева.
Today, Ms. Narmina Mustafayeva, Ambassador-designate, presented the true copies of the Letters of Accreditation to Ms. Zane Ventere, Acting Head of the State Protocol.
The Embassy greatly appreciates the warm welcome and the information provided regarding the upcoming official… pic.twitter.com/dqrwZy0Zye — Azerbaijan in Latvia (@azembassy_lv) September 2, 2026