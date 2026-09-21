В Польше предотвращена провокация против Азербайджана

Сразу после распространения в социальных сетях представителями азербайджанской диаспоры в Польше информации о продаже на местном рынке печатной продукции польского производства с изображением символики уже ликвидированного сепаратистского режима посольство Азербайджана в Польше приняло меры по прекращению выпуска и изъятию данной продукции из продажи.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Польше, был установлен контакт с Чезаром Попиелем — директором компании Henry, занимавшейся производством и продажей «продукции», и выражен решительный протест Азербайджана по данному вопросу. Противоположная сторона заявила, что узнала о ситуации через социальные сети, принесла извинения за допущенную ошибку, подчеркнув, что принято решение прекратить производство и продажу указанной продукции.

По предложению посольства Чезаре Попиель также проинформировал дипломатическое представительство в письменной форме. В письме указывается, что использование «изображения» в печатных материалах не было преднамеренным или умышленным, а произошло в результате «человеческого фактора» на этапе подготовки к печати. В письме также говорится, что продажа печатной продукции была полностью прекращена, все имеющиеся на складе экземпляры, а также экземпляры, возвращенные клиентами, будут изъяты из обращения и уничтожены, также были внесены соответствующие изменения для предотвращения использования «изображения» в печатных материалах в будущем. Чезаре Попиель подчеркнул в своем письме в посольство, что он уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Посольство Азербайджана в Польше выразило благодарность представителям азербайджанской диаспоры, которые обнаружили вышеупомянутую провокацию, привлекли внимание общественности двух стран к проблеме в социальных сетях и направили обращения по соответствующим адресам.