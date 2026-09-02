Трамп: в ночь на 1 сентября армия США уничтожила 28 кораблей в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в ночь на вторник вывели из строя 28 судов в Ормузском проливе.

Об этом он сообщил в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику. Беседа была записана во вторник и опубликована в среду.

«Иран никогда не получит ядерного оружия. Сейчас мы контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем. Прошлой ночью мы уничтожили 28 лодок, 28 кораблей. Мы его контролируем. Они ничего не получают, а мы уничтожили корабли», — заявил Трамп.

31 августа Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по территории Ирана были направлены на предотвращение возможной установки Корпусом стражей исламской революции мин в Ормузском проливе.

Как отмечается, вероятно, говоря об уничтоженных судах, американский президент имел в виду минные заградители, находившиеся в проливе.