 Трамп: в ночь на 1 сентября армия США уничтожила 28 кораблей в Ормузском проливе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: в ночь на 1 сентября армия США уничтожила 28 кораблей в Ормузском проливе

First News Media23:40 - 02 / 09 / 2026
Трамп: в ночь на 1 сентября армия США уничтожила 28 кораблей в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в ночь на вторник вывели из строя 28 судов в Ормузском проливе.

Об этом он сообщил в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику. Беседа была записана во вторник и опубликована в среду.

«Иран никогда не получит ядерного оружия. Сейчас мы контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем. Прошлой ночью мы уничтожили 28 лодок, 28 кораблей. Мы его контролируем. Они ничего не получают, а мы уничтожили корабли», — заявил Трамп.

31 августа Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по территории Ирана были направлены на предотвращение возможной установки Корпусом стражей исламской революции мин в Ормузском проливе.

Как отмечается, вероятно, говоря об уничтоженных судах, американский президент имел в виду минные заградители, находившиеся в проливе.

Поделиться:
383

Актуально

Общество

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное ...

В мире

Баку добился отмены провокационной выставки в Париже

В мире

После атаки США на Иран число погибших выросло до 18 - ОБНОВЛЕНО

Общество

С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

В мире

Кац: Израиль намерен вывести всех палестинцев из Газы

Трамп: в ночь на 1 сентября армия США уничтожила 28 кораблей в Ормузском проливе

Трамп заявил о готовности снова атаковать Иран в подходящее время

Баку добился отмены провокационной выставки в Париже

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Число жертв наводнения в Непале и КНР превысило 800 человек - ОБНОВЛЕНО

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

Китай впервые за 16 лет обновил Закон о мобилизации в сфере национальной обороны

США истощили арсеналы в Европе

Последние новости

Кац: Израиль намерен вывести всех палестинцев из Газы

Сегодня, 00:00

Трамп: в ночь на 1 сентября армия США уничтожила 28 кораблей в Ормузском проливе

02 / 09 / 2026, 23:40

Лига наций УЕФА: Матч Азербайджан - Литва перенесен из Гянджи в Баку

02 / 09 / 2026, 23:16

Одна из мошенниц, задержанных за изготовление поддельных договоров MİDA, оказалась известным врачом

02 / 09 / 2026, 23:15

Трамп заявил о готовности снова атаковать Иран в подходящее время

02 / 09 / 2026, 23:00

В Баку временно закроют спуск к посёлку Баладжары

02 / 09 / 2026, 22:40

На 104-м году жизни скончалась заслуженная артистка Зулейха Гаджиева

02 / 09 / 2026, 22:20

Сколько выпускников Баку удостоились золотых и серебряных медалей?

02 / 09 / 2026, 22:10

Баку добился отмены провокационной выставки в Париже

02 / 09 / 2026, 22:00

После атаки США на Иран число погибших выросло до 18 - ОБНОВЛЕНО

02 / 09 / 2026, 21:40

Москва пообещала жесткий ответ на антироссийские действия Германии

02 / 09 / 2026, 21:20

Полиция предотвратила возможное похищение Килиана Мбаппе во Франции

02 / 09 / 2026, 21:00

Трамп задумался о переименовании Ормузского пролива в свою честь

02 / 09 / 2026, 20:40

Стали известны новые подробности нападения на тиктокера «Çevik» в Габале - ОБНОВЛЕНО

02 / 09 / 2026, 20:20

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

02 / 09 / 2026, 20:00

Эльвин Джафаргулиев перенес операцию

02 / 09 / 2026, 19:45

Сборная Азербайджана поднялась на шесть позиций в мировом рейтинге

02 / 09 / 2026, 19:30

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в Швейцарии

02 / 09 / 2026, 19:02

Посол Азербайджана провела переговоры с госсекретарем МИД Латвии - ФОТО

02 / 09 / 2026, 19:00

Нармина Мустафаева вручила копии верительных грамот в МИД Латвии - ФОТО

02 / 09 / 2026, 18:45
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10