В результате удара по многоэтажке в Одессе пострадали 17 человек

В результате ночной атаки российских войск на 21-этажный жилой дом в Одессе пострадали 17 человек, в том числе трое детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, при ударе повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи, а также припаркованные поблизости автомобили.

На месте происшествия работают коммунальные и экстренные службы.

Специалисты продолжают фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки, для жителей развернуты оперативные штабы, где они могут получить необходимую помощь и консультации.