В результате удара по многоэтажке в Одессе пострадали 17 человек
В результате ночной атаки российских войск на 21-этажный жилой дом в Одессе пострадали 17 человек, в том числе трое детей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, при ударе повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи, а также припаркованные поблизости автомобили.
На месте происшествия работают коммунальные и экстренные службы.
Специалисты продолжают фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки, для жителей развернуты оперативные штабы, где они могут получить необходимую помощь и консультации.
470