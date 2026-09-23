Дорожная полиция рекомендует водителям альтернативные маршруты на время Гран-при Азербайджана Формулы-1 

Бакинское городское управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года.

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года, который стартует 24 сентября, и ограничением движения на некоторых улицах и проспектах, Бакинское городское управление государственной дорожной полиции обращается к водителям с просьбой учитывать изменения в организации движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения транспортных заторов, особенно на южном въезде в столицу, водителям, направляющимся с юга в центр города, рекомендуется в качестве альтернативы маршрутам через круги «Азнефть» и «Нефтчиляр» двигаться от 14-го километра автодороги Баку - Сальян в направлении Локбатанского круга, далее по третьей внешней кольцевой дороге через район «20 Января» или Йени Ясамал.

Жителям 20-го участка и посёлка Байыл рекомендуется пользоваться внутренними дорогами посёлка, а затем двигаться в сторону центра по улице Гурбана Аббасова и далее по улицам Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.

Кроме того, участников дорожного движения просят по возможности сократить использование личных автомобилей на период проведения гонок и добираться в центральную часть города исключительно на общественном транспорте.