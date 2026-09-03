Оверчук: РФ вправе решать вопрос потерянных Арменией преференций при сближении с ЕС

Ереван будет сам решать вопрос своего вступления в Евросоюз, Россия же оставляет за собой право решать вопросы с теми преференциями, которые потеряет Армения в случае сближения с ЕС.

На это указал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что вопрос вступления Армении в ЕС — это личное дело и суверенное право Еревана, ему и решать этот вопрос. «А наше право — решать вопросы с преференциями, которые Армения потеряет в случае сближения с ЕС», — обратил внимание Оверчук.

Источник: ТАСС