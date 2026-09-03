Уиткофф встретился с советником ОАЭ

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в минувшие выходные встретился на Сардинии с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.

Стороны обсудили дальнейшие шаги в отношении Ирана.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

ОАЭ являются ключевым партнером США в усилиях по возобновлению прохода судов через Ормузский пролив и играют важную роль в кампании по оказанию экономического давления на Иран. Аль-Нахайян считается одной из наиболее влиятельных фигур в Эмиратах. Он является братом президента страны Мухаммеда бен Заида.

По словам источников, Уиткофф и шейх обсудили возможные дальнейшие действия против Тегерана, а также затронули другие вопросы.

Встреча состоялась спустя несколько дней после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой». Она предусматривает введение жестких санкций против стран, сотрудничающих с Исламской Республикой.

Американские чиновники сообщили, что на этой неделе госсекретарь Марко Рубио поручил всем посольствам направить демарш в связи с операцией «Экономический изгой». От стран потребовали «немедленно» прекратить любую торговлю с Ираном и закрыть все отделения иранских банков Melli и Saderat, которые Вашингтон связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении говорится, что страны, компании и частные лица, продолжающие вести дела с Тегераном, рискуют попасть под санкции и лишиться доступа к долларовой системе. Один из американских чиновников уточнил, что соответствующее указание было направлено в дипломатические представительства США в Абу-Даби, Маскате, Гонконге, Дохе, Лондоне, Берлине, а также в ряд столиц стран Центральной Азии.

Ранее ОАЭ объявили о приостановке торговли и финансовых операций с Ираном.