Ильхам Алиев поздравил Джорджу Мелони с рекордом по пребыванию на посту премьера Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони по случаю достижения исторического рубежа - она стала главой правительства с самым длительным сроком пребывания на посту в истории Италии.

Соответствующий пост азербайджанский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«От всей души поздравляю Премьер-министра Джорджу Мелони с тем, что она стала Премьер-министром с самым длительным сроком пребывания на посту в истории Итальянской Республики», - говорится в публикации.

По словам Ильхама Алиева, «этот исторический рубеж» отражает сильное лидерство Мелони, ее политическую решимость и доверие к ней итальянского народа.

«Высоко ценю личную роль Премьер-министра Мелони и ее ценный вклад в укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Уверен, что наша дружба и взаимовыгодное сотрудничество будут и впредь углубляться и расширяться на благо наших стран и народов», - заключил глава государства.