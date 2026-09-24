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Харрингтон: BP применит накопленный в Азербайджане опыт в Центральной Азии

First News Media14:00 - Сегодня
Харрингтон: BP применит накопленный в Азербайджане опыт в Центральной Азии

Компания BP намерена использовать накопленный в Азербайджане опыт для реализации новых возможностей в более широком регионе, в том числе в Узбекистане и Казахстане.

Как сообщает Report, об этом глава отдела международных связей BP America Кимберли Харрингтон заявила на седьмом ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center (CPC) в Нью-Йорке.

По ее словам, проекты компании в Азербайджане представляют особый интерес, поскольку основаны на опыте, знаниях и возможностях, накопленных страной за последние 30 лет.

Она отметила, что развитие энергетического сектора Каспийского региона стало примером долгосрочного сотрудничества между правительствами, бизнесом и различными сообществами.

"Для BP Каспийский регион является одной из самых впечатляющих историй успеха в энергетике нашего времени. Это действительно выдающийся пример, ставший возможным благодаря совместной работе частного сектора, правительств и сообществ для достижения общей долгосрочной цели", - сказала Харрингтон, выступая на панельной сессии "Бизнес нового поколения вдоль Среднего коридора: энергетика, транспортная доступность и критически важные полезные ископаемые".

Глава отдела стратегии и старший управляющий директор по Евразии McLarty Associates Клэр Кайзер, в свою очередь, подчеркнула растущую роль гармонизации и цифровизации в развитии Среднего коридора и принятии инвестиционных решений.

Она также затронула тему нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, отметив, что реализация крупных региональных проектов исторически требовала прежде всего политического видения, за которым следовали инвестиции.

Глава глобального подразделения по структурированному финансированию Apollo Global Management Джамшид Эхсани рассказал о развитии стратегического партнерства Apollo с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения по финансированию крупномасштабных энергетических проектов в Азербайджане и за рубежом.

Глава представительства Kazakh Invest в США Марат Биримжан отметил растущую роль Казахстана в развитии Среднего коридора и расширение инвестиционных возможностей в таких сферах, как добыча критически важных минералов, производство, транспорт и другие отрасли.

"За последние семь лет объем перевозок, то есть контейнерных перевозок по Среднему коридору, увеличился в пять раз, и в дальнейшем он будет расти еще больше", - сказал Биримжан.

Он также отметил расширение торгово-экономических связей между Казахстаном и США, добавив, что в конце прошлого года американские и казахстанские компании заключили соглашения на общую сумму $17 млрд в таких сферах, как производство, агробизнес, нефтехимия, критически важные минералы, транспорт и логистика.

По его словам, для привлечения дополнительных инвестиций необходимо сделать проекты более доступными для международного финансирования.

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