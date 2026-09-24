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Экономика

Армения начала экспорт фольги в Азербайджан

First News Media14:05 - Сегодня
Армения начала экспорт фольги в Азербайджан

Армения начала экспортировать в Азербайджан алюминиевую фольгу. 

Об этом заявил журналистам на брифинге после заседания правительства министр экономики Геворк Папоян, сообщает Sputnik Армения.

Министр при этом затруднился назвать точные объемы поставок, но пообещал сообщить об этом позднее.
На вопрос, ожидаются ли поставки из Армении в Азербайджан других товаров, Папоян ответил: "Посмотрим".

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению заявил, что в ближайшие дни станет известно о закупках азербайджанскими компаниями товаров у армянских производителей. Подробностей министр тогда не привел.

С конца 2025 года из Азербайджана в Армению начались поставки нефтепродуктов. 

Кроме того, через Азербайджан в Армению транзитом начали поступать российское зерно и другие товары.

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