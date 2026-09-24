Фархад Мамедов: Кого считать в Армении реваншистом и нереваншистом?!

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф. Мамедова

В заявлении азербайджанской группы «Мост мира» подчеркивалось, в армянском обществе воспалился дискурс с реваншистскими тенденциями.

На это представители армянской группы «Мост мира» опровергают реваншистский контент принятого заявления, утверждая, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана документально, и напоминает об этом при каждом удобном случае…

Отметим, что признание правительством Армении в октябре 2022 года в Праге территориальной целостности Азербайджана стало вынужденным шагом после сентября 2022 года. Вплоть до конца 2023 года Армения, привлекая внешних акторов, предпринимала попытки поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Не прошло… Поэтому признание территориальной целостности произошло по причине отсутствия других вариантов… Это не признак отсутствия реваншизма.

Для распознавания реваншизма или же нереваншизма обратимся к контенту и критериям, которые должны стать водоразделом между двумя дефинициями. Попытаемся ответить на вопрос, заданный в названии поста.

Реваншисты признают оккупацию территорий Азербайджана в течение четверти века как «историческое достижение армянского народа», а поражение в 44-дневной войне 2020 года расценивают как «потеря территорий».

Те, кто позиционируют себя в роли нереваншиста говорят, что признают территориальную целостность Азербайджана, значит, по умолчанию, должны признавать и факт оккупации этих территорий на протяжении 25 лет и говорить об этом армянскому обществу. Ведь именно в этом суть заявлений премьер-министра Армении о том, что «карабахское движение закрыто», так как привело Армению к катастрофе. Когда говорите «А», нужно говорить и «Б».

Реваншисты восхваляют героев «Арцахской войны», которые проводили этнические чистки, создавали концлагеря в Ханкенди и в Шушинской тюрьме, держали на цепях азербайджанцев. Впоследствии этих преступлений о судьбе 4 тысяч азербайджанцев до сих пор ничего не известно. В Армении же свободно живут генералы ВС Армении, которые обладают информацией о массовых захоронениях азербайджанцев: Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Гурген Мелконян, Аршавир Гарамян, Камо Варданян, Карен Григорян, Артур Агабекян, Виталий Баласанян, Вардан Балаян и другие…

Те, кто позиционируют себя в роли нереваншиста не предпринимают никаких действий в армянском обществе, чтобы актуализировать тему пропавших без вести и попытаться внести вклад в тему гуманитарных последствий конфликта. Нет даже и намека на привлечение «арцахских генералов» к процессу предоставления информации о массовых захоронениях.

Реваншисты ставят лайки под информацией о жертвах минных инцидентов в Азербайджане.

Те, кто позиционируют себя в роли нереваншиста не делают ничего в направлении актуализации темы предоставления карт минных полей и не демонстрируют какого-либо сочувствия по поводу жертв конфликта, которые происходят здесь и сейчас.

Реваншисты оправдывают урбицид в Карабахе, разрушение городов и сел азербайджанцев.

Те, кто позиционируют себя в роли нереваншиста не упоминают массовые разрушения на территории Азербайджана. Ведь на территории Армении ничего не разрушено. Оккупация, разрушения, талан был на территории Азербайджана.

Вишенка на торте…

Реваншисты везде и всюду поднимают тему группы реваншистов, которые получили справедливые приговоры и отбывают срок в Азербайджане. При этом никто из 19 не признал вину, не раскаялся и продолжает посредством связи с семьей генерировать призывы к реваншизму.

Те, кто позиционируют себя в роли нереваншиста постоянно поднимают тему освобождения самых ярых реваншистов. Вот такой когнитивный диссонанс…

Показательным в этом контексте является фотография главы Генштаба Армении с медалью на груди от «НКР», но с удаленным тетрисом на колодке. Какой-то половинчатый оказывается отказ от реваншизма.

Так, как же разобраться кто реваншист, а кто нереваншист в Армении? С кем иметь дело в мирной повестке? Что ни день, так представители армянской группы «Мост мира» занимаются ньюсмейкерством, подогревая и так высокое напряжение.