На 103-м году жизни скончался ветеран Второй мировой войны Рашид Гасымов

В Азербайджане скончался один из немногих оставшихся в живых участников Второй мировой войны Рашид Гасымов, награждённый Орденом Отечественной войны I степени.

В Гёйчае в возрасте 102 лет скончался ветеран Второй мировой войны Рашид Гасымов, о смерти которого на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Надир Ялчин.

Рашид Гасымов родился 9 мая 1924 года в Физулинском районе. В 18-летнем возрасте он отправился на фронт, а в 1945 году вернулся в родной район инвалидом I группы. В годы войны он потерял правую ногу. За проявленные на фронте мужество и героизм Рашид Гасымов был награжден Орденом Отечественной войны I степени.

После возвращения с фронта он работал в Физулинском районе агрономом, зоотехником, заведующим фермой и бригадиром. В 1993 году Р.Гасымов в качестве вынужденного переселенца поселился в селе Халитли Гёйчайского района.

Allah rəhmət eləsin.