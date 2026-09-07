Сьюзан Сарандон заявила, что теряет роли в Голливуде из-за своей позиции по Палестине - ВИДЕО

Американская актриса Сьюзан Сарандон, обладательница премий «Оскар», BAFTA и Гильдии киноактёров США, заявила, что продолжает терять роли из-за своей публичной позиции по ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), об этом 79-летняя актриса заявила на Венецианском международном кинофестивале, где представила фильм The Echo Chamber.

По словам С.Сарандон, несмотря на изменение общественного отношения к происходящему в Газе, её политическая позиция по-прежнему влияет на её карьеру.

«В последнее время у меня снова отнимали роли, потому что некоторые агентства по-прежнему говорят людям не нанимать меня», - заявляет актриса.

Сьюзан Сарандон также заявила, что ситуация изменилась по сравнению с началом войны в Газе, когда, по её словам, многие люди опасались открыто выражать поддержку палестинцам.

Известно, что в ноябре 2023 года United Talent Agency (UTA) прекратило сотрудничество с С.Сарандон после её выступления на пропалестинском митинге в Нью-Йорке.