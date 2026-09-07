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Заслуженная артистка Азербайджана Севда Салех впала в кому 

Феликс Вишневецкий13:08 - Сегодня
Заслуженная артистка Азербайджана Севда Салех впала в кому 

Заслуженная артистка Азербайджана, диктор Севда Салех (Мамедзаде), много лет работавшая на Азербайджанском радио, 1 сентября была госпитализирована в реанимацию в состоянии комы.

Об этом Qafqazinfo.az сообщила ее дочь Гюльтен Рамазанова, по словам которой, 95-летняя С.Салех проходит лечение в Медицинском центре имени Низами, состояние тяжелое.

«В тот день утром я была рядом с ней, а затем ушла к себе домой. Около 17:00 я попыталась связаться с ней, но она не отвечала на мои звонки. Даже мобильный телефон был выключен, на стационарный телефон она также не отвечала. После этого я начала беспокоиться. Я поехала к ней домой, после чего обратилась в МЧС, полицию, прокуратуру и службу скорой медицинской помощи. Сотрудники соответствующих ведомств приехали и взломали дверь», - рассказывает Г.Рамазанова. 

Заслуженную артистку обнаружили в проходе между балконом и кухней, зажатой между двумя дверями и лежащей на полу: «По предварительным данным, в тот момент она перенесла ишемический инсульт. Видимо, после того как я утром ушла от нее, она упала днем и перенесла инсульт. После того как ее доставили в больницу, врачи сообщили, что у нее произошло кровоизлияние в мозг. Моя мама посвятила Азербайджанскому радио 65 лет своей жизни. Очень прошу, не оставляйте ее без ваших молитв». 

В TƏBİB отмечают, что состояние здоровья Севды Салех в настоящее время оценивается как тяжелое, но стабильное: «У пациентки диагностированы острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в обоих полушариях головного мозга, ишемическая болезнь сердца и мерцательная аритмия. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время лечение продолжается».

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