Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 8 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах временами ожидается дождь. В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни, гроза. Днем осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, утром сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем – 22-25° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность – 60-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидается дождь. В отдельных районах осадки могут носить кратковременный ливневый характер и быть интенсивными, возможны гроза и град. Ночью вероятность осадков несколько повысится, а в высокогорных районах возможен переход дождя в снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16–20° тепла, днем - 25–28° тепла, в горах ночью - 8–13° тепла, днем – 15-20° тепла.