Моджтаба Хаменеи: Иран заставил противников считаться со своим военным потенциалом

Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи в послании по случаю Недели «Священной обороны» и второй годовщины гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы заявил, что Иран навсегда преодолел эпоху зависимости от Запада, укрепив свою независимость и суверенитет.

Хаменеи отметил, что Иран коренным образом изменил баланс сил в регионе, включая ситуацию в Ормузском проливе, и заставил противников считаться со своим военным потенциалом.

В заключение верховный лидер почтил память Хасана Насраллы, подчеркнув, что его наследие продолжается под руководством шейха Наима Касема, и выразил уверенность в победе так называемого Фронта сопротивления, куда входят государства, партии и военизированные группировки, объединенные общей антиамериканской и антиизраильской направленностью.

Источник: Тасним