ЕС готовит новый протокол безопасности

Евросоюз разрабатывает новый протокол безопасности, который может быть создан по аналогии со статьей 4 Североатлантического договора.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса в случае, если одно из государств считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. При этом она не предполагает автоматического применения военной силы, в отличие от статьи 5.

По данным FT, не все страны ЕС поддерживают идею нового механизма. Некоторые европейские дипломаты заявили, что не видят необходимости в отдельном протоколе и опасаются, что он может дублировать существующие механизмы НАТО или конкурировать с ними.

Статья 4 НАТО за всю историю альянса применялась девять раз, в том числе дважды в прошлом году.

С предложением разработать собственный механизм реагирования ЕС по аналогии со статьей 4 ранее выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюзу необходимо согласовать порядок действий в случае инцидентов, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но создают угрозу национальной безопасности.

Как сообщает FT, вопрос о новом своде правил ЕС планируется обсудить 28 сентября.