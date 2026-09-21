Пожар на 16-м этаже многоэтажного дома в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В квартире на 16-м этаже 16-этажного жилого дома на улице А. Алияра в Наримановском районе Баку произошёл пожар.
Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС пожар был быстро потушен, его распространения на другие помещения удалось не допустить.
Как сообщили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
18:30
В одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в Наримановском районе Баку, произошёл пожар.
Возгорание произошло на последнем этаже здания.
Как сообщили в МЧС, на горячую линию ведомства поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Алияра Алиева в Наримановском районе Баку.
В связи с происшествием к месту пожара были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.