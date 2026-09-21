Пожар на 16-м этаже многоэтажного дома в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В квартире на 16-м этаже 16-этажного жилого дома на улице А. Алияра в Наримановском районе Баку произошёл пожар.

Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС пожар был быстро потушен, его распространения на другие помещения удалось не допустить.

Как сообщили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

18:30

В одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в Наримановском районе Баку, произошёл пожар.

Возгорание произошло на последнем этаже здания.

Как сообщили в МЧС, на горячую линию ведомства поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Алияра Алиева в Наримановском районе Баку.

В связи с происшествием к месту пожара были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.