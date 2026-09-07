 В этом бакинском ресторане выявили поддельную водку и другие нарушения - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В этом бакинском ресторане выявили поддельную водку и другие нарушения - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:40 - Сегодня
В этом бакинском ресторане выявили поддельную водку и другие нарушения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности (AQTA) провели внеплановую проверку в расположенном в Бинагадинском районе столицы объекте общественного питания «Qala Qəbələ», принадлежащем физическому лицу Берхударову Насиру.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии нарушаются требования технических нормативно-правовых актов в сфере безопасности пищевых продуктов, а также санитарных норм и правил, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA. 

В частности, было выявлено, что 12 бутылок водки «Banketnaya» объемом 0,5 литра, предназначенных для реализации потребителям, являются поддельными. Кроме того, было установлено отсутствие сопроводительных документов на мясную продукцию, используемую на объекте, использование маринованной продукции неизвестного происхождения, а также хранение сырых овощей в условиях, не соответствующих требованиям безопасности пищевых продуктов.

Также было установлено, что на предприятии не созданы необходимые условия для борьбы с вредителями, не проводится мониторинг температуры, не соблюдается принцип технологической последовательности, оборудование содержится в загрязненном состоянии, а соответствующие графики проведения уборки отсутствуют.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства предприятия был составлен протокол об административном правонарушении. На кухне были отобраны образцы готовой к употреблению пищевой продукции для проведения лабораторных исследований.

До устранения выявленных несоответствий приняты ограничительные меры по приостановлению деятельности предприятия общественного питания.

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