Стало известно, когда Союз кинематографистов Азербайджана изберет нового председателя
Конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) состоится 11 сентября в 12:00 в Центре кино имени Низами.
Как сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана, регистрация участников начнется в 11:30. Отмечается, что участие каждого члена Союза в конференции является обязательным.
Главным пунктом повестки дня станет избрание председателя Союза кинематографистов Азербайджана.
Напомним, что ранее стало известно о том, что народная артистка Шафига Мамедова единогласно избрана единственным кандидатом, который будет выдвинут на должность председателя Союза на предстоящей конференции.
Отметим, что в данный момент временное исполнение обязанностей председателя СКА возложено на Ш.Мамедову.
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