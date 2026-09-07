Стало известно, когда Союз кинематографистов Азербайджана изберет нового председателя

Конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) состоится 11 сентября в 12:00 в Центре кино имени Низами.

Как сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана, регистрация участников начнется в 11:30. Отмечается, что участие каждого члена Союза в конференции является обязательным.

Главным пунктом повестки дня станет избрание председателя Союза кинематографистов Азербайджана.

Напомним, что ранее стало известно о том, что народная артистка Шафига Мамедова единогласно избрана единственным кандидатом, который будет выдвинут на должность председателя Союза на предстоящей конференции.

Отметим, что в данный момент временное исполнение обязанностей председателя СКА возложено на Ш.Мамедову.